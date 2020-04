Mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro unterstützt die Echterdinger Bank das evangelische Dschungel-Kinderhaus in der Bismarckstraße in Echterdingen. Oberbürgermeister Roland Klenk und Pfarrer Burkhard Neudorfer dankten dem Aufsichtsrat der Bank Hans Klein sowie den Vorstandsmitgliedern Dietmar Schmid und Martin Kittelberger für die großzügige Unterstützung. Das Geld stammt aus dem Gewinnspar-Programm der Bankkunden, aus dem heraus immer wieder soziale Projekte vor Ort unterstützt werden. Kinderhausleiterin Carina Schrade berichtete, dass die Kinder die mit dem Geld gekaufte und selbst bemalte Kriech-Betonröhre schon begeistert in Beschlag genommen haben. Auch der Elternbeirat hatte sich am Kauf der Röhre beteiligt, die von einem der Kinder bereits als „Lieblingsplatz an heißen Sommertagen“ auserkoren wurde.

