Stuttgart-21-Reportage im ZDF S-21-Chef: Planung muss „größenwahnsinnig sein“

Stuttgart 21 hat in der überregionalen Wahrnehmung etwas an Bedeutung verloren. Am Sonntag bekommt das Projekt wieder mehr Aufmerksamkeit. Dann strahlt das ZDF eine halbstündige Reportage aus – mit zum Teil bemerkenswerten Aussagen.