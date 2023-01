Unfall in Wendlingen Mit 1,7 Promille gegen Straßenlaterne gefahren

Am Donnerstagmorgen kommt ein 29-Jähriger in Wendlingen (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn ab und prallt mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne. Anschließend setzt er seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort.