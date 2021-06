Was die Gemeinde zusammenhält

7 Margita und Brunno Fernandes sind 1975 in das Wert gezogen – und konnten sich bis heute nicht losreißen. Foto: /Dominic Berner

Brunno Fernandes wohnt mit seiner Frau Margita seit 46 Jahren im Wert. Auf einem Spaziergang durch Deizisau erzählt er, was ihn an der Gemeinde beeindruckt und sie zu einem solch lebenswerten Ort macht.

Deizisau - Der Tennisclub in Deizisau hat für Brunno Fernandes eine besondere Bedeutung. 1975 zog er mit seiner Frau Margita auf das Wert, die beiden waren neu in der Gegend. Heute ist Fernandes 80 Jahre alt und schon lange kein Neig’schmeckter mehr. Seine Geschichte zeigt bildhaft, was Deizisau zusammenhält und für viele Menschen zu einem solch lebenswerten Ort macht.