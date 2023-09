1 Das Smartphone gehört zum täglichen Wegbegleiter von Joy Beck. Foto:

Mit ihrem schwäbischen Dialekt wurde Joy Beck aus Nürtingen auf Tik Tok und Instagram erfolgreich. Mit ihrem Account möchte sie den Stolz auf ihre Wurzeln nach außen tragen. Fast täglich postet sie Alltagfotos oder kommentiert Nachrichten – und das kommt an.















In einem kurzen Video auf Instagram äußert sich die 29-jährige Joy Beck zu dem Fall, der davon handelt, dass ein Hausmeister in Italien eine Schülerin unsittlich anfasste und daraufhin freigesprochen wurde. Die Begründung des Gerichts: Die Berührung habe nur zehn Sekunden gedauerte. „I würd sage, wir stecket den mol in oi Güllefass und froget den mol wie lang sich zehn Sekunde anfühle könne“, heißt es in dem Video, in dem der schwäbische Ursprung der Verfasserin nicht zu überhören ist. Gepostet hat sie das Video auf ihrem Instagram-Account „Spatze mit Soos“. Nicht nur Sketche und Rezepte, sondern auch Kommentare zu Nachrichten postet sie dort.