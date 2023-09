1 Der Rettungsdienst brachte die vier Verletzten in Krankenhäuser. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Klaus W. Schmidt/IMAGO/Klaus W. Schmidt

Bei einem Unfall im Bereich einer Rutsche in einem Spaßbad in Leutkirch haben sich vier Personen, darunter zwei Kinder, am Dienstag teils schwer verletzt. Was ist bekannt?















Link kopiert

Bei einem Unfall auf einer Reifenrutsche in einem Spaßbad sind zwei Erwachsene und zwei Kinder teils schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen und die zwei Jungen nach Polizeiangaben vom Dienstag in Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen war zunächst eine 39-Jährige am Montagabend mit ihrem 8-jährigen Sohn auf einem Reifen in Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) gerutscht. Eine 58-Jährige folgte mit einem 10 Jahre alten Kind. Die beiden seien verwandt, sagte eine Polizeisprecherin - ohne Details zu nennen. Am Ende der Rutsche stießen die Vier mit ihren Reifen zusammen. Die Polizei prüft, wie es zu dem Unfall kam und welche Konsequenzen womöglich drohen.