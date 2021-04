1 Heiß begehrt: ein Corona-Eintrag im Impfpass Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Nachfrage nach Terminen übersteigt das Impfstoffangebot „bei weitem“, sagt das Sozialministerium in Baden-Württemberg. Montag war der Andrang besonders groß. Auch online werden ständig neue Termine eingestellt.

Stuttgart - Am ersten Tag der Öffnung der Impfterminvergabe für über 60-Jährige, am Montag, sind in Baden-Württemberg exakt 357 955 Anrufversuche bei der Hotline gezählt worden - ein Vielfaches des Aufkommens von normalen Werktagen. Wie der Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart, Markus Jox, mitteilte, konnten an diesem Tag tatsächlich rund 118 000 Termine über das Terminbuchungssystem vergeben werden. „Die ganze letzte Woche über erfolgten 37 Millionen Zugriffe auf die Onlineterminvergabe, jeden Tag konnten dort zwischen 100 000 und 185 000 Impfterminen vergeben werden“, so Markus Jox.