Stuttgarter genießen den Frühlingstag in der City

17 T-Shirt-Wetter am Schlossplatz. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Der Frühling zeigt sich am Samstag in Stuttgart endlich von seiner schönen Seite. Bei Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad Celsius ist draußen viel los. Wir haben die Bilder dazu.















Bisher macht sich der Frühling rund um Stuttgart noch rar. Aber an diesem Samstag kommen Freunde des T-Shirt-Wetters endlich auf ihre Kosten. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von mehr als 20 Grad Celsius tummeln sich viele Sonnenanbeter auf dem Grün am Schlossplatz und lassen die Seele baumeln.

Doch ein erneuter Wetterwechsel ist in Sicht. Bereits am Abend könnte Regen einsetzen und auch in der Nacht anhalten. Der Sonntag wiederum wird bei bis zu 18 Grad und Sonne noch einmal frühlingshaft, bevor die Temperaturen zu Beginn der neuen Woche wieder deutlich zurückgehen.

Aber bis dahin gilt: Wetter genießen! Wir haben einige Schnappschüsse aus Stuttgart in unserer Bildergalerie gesammelt. Viel Spaß beim Durchklicken.