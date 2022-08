1 Beim Sommerlager in Ostfildern können die Kinder nach Herzenslust basteln. Foto: /Peter Stotz

Das Sommerlager Ostfildern findet in diesem Jahr auf dem Gelände der Lindenschule in der Parksiedlung statt. Der Standort punktet mit einigen Vorteilen und könnte eine dauerhafte Alternative zur Körschtalhalle werden.















Seit Jahrzehnten können Kinder aus Ostfildern zwei Wochen ihrer großen Ferien im Sommerlager verbringen. Die betreute Ferienaktion bietet kreative und sportliche Angebote, Ausflüge, Spiele und eine gemeinsame Übernachtung. Da der bisherige Standort, die Körschtalhalle in Scharnhausen, in diesem Jahr für die Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine benötigt wird, wurde das Angebot in die Lindenschule in der Parksiedlung verlegt.