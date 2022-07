34 Die VfB-Mannschaftsbank im Stadion wird auch in der kommenden Saison gut besetzt sein, dafür sorgt die sportliche Leitung des Clubs. Den aktuellen Kader finden Sie in der Bildergalerie in der Übersicht. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

An diesem Freitag öffnet auch in Deutschland das Sommer-Transferfenster. Wir haben allen wichtigen Informationen rund um die wichtigste Wechselphase im europäischen Fußball zusammengetragen.















Link kopiert

Sadio Mané zum FC Bayern, Sebastien Haller, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund, Romelu Lukaku zu Inter Mailand, Paul Pogba zu Juventus Turin – sowohl die deutsche Bundesliga als auch die europäischen Topligen haben schon den einen oder anderen große Transfer in diesem Sommer gesehen. Die Proficlubs haben längst mit dem Umbau ihrer Kader begonnen und Spieler verpflichtet. Offiziell vollzogen werden alle bislang getätigten Transfers aber erst an diesem Freitag, wenn die sogenannte Wechselperiode I beginnt, das Sommer-Transferfenster.

Was ist das Sommer-Transferfenster?

Es gibt zwei große Perioden, in denen im europäischen Fußball - aber auch auf anderen Kontinenten - Transfers getätigt werden können: im Winter und im Sommer. Zusammengenommen sind sie insgesamt zwölf Wochen lang (das Sommerfenster über acht, das Winterfenster über vier Wochen). Die Sommerperiode ist grundsätzlich vom 1. Juli bis zum 1. September geöffnet. Die Wechselperiode II, das Wintertransferfenster, umfasst den gesamten Monat Januar.

Welche Neuerungen gibt es in diesem Jahr?

„Die Transferperiode wird an das diesjährige Wechsel-Zeitfenster anderer europäischer Top-Ligen angepasst, um einen Wettbewerbsnachteil für die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga im Vergleich zu Konkurrenten aus diesen Ländern zu vermeiden und Transfers an diesem Tag noch zu ermöglichen“, hieß es Ende Mai vonseiten der DFL. Die hatte damals auf ihrer Mitgliederversammlung beschlossen, den Zeitraum anzupassen – vom 31. August auf 1. September. Diese Phase gilt auch für die Topligen in Spanien, Italien und Frankreich in diesem Jahr. Die Premier League etwa reagierte auf den wegen der WM in Katar vorgezogenen Saisonstart (5. August) und öffnete das Transferfenster bereits zum 10. Juni. Schluss ist aber ebenfalls am 1. September.

Übersicht der wichtigsten UEFA-Ligen

Deutschland 01. Juli 2022 – 01. September 2022

England 10. Juni 2022 – 01. September 2022

Spanien 01. Juli 2022 – 01. September 2022

Italien 01. Juli 2022 – 01. September 2022

Frankreich 01. Juli 2022 – 01. September 2022

Portugal 01. Juli 2022 – 22. September 2022

Niederlande 09. Juni 2022 – 31. August 2022

Türkei 17. Juni 2022 – 08. September 2022

Österreich 09. Juni 2022 – 31. August 2022

Schweiz 10. Juni 2022 – 31. August 2022