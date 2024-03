Sommer in Stuttgart: Diese Veranstaltungen werden wegen der EM verschoben

1 So sah es im Sommer 2006 in der Stuttgarter Innenstadt aus – und so ähnlich könnte es auch 2024 wieder aussehen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Sommer steht in Stuttgart unter dem Zeichen der Europameisterschaft. Vier Wochen dreht sich alles um König Fußball. Einige andere Events in der Landeshauptstadt müssen deshalb verschoben werden. Ein Überblick.











Ausgelassene Stimmung, friedliches Miteinander, tolles Wetter – so haben Fußballfans die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland in bester Erinnerung. Und so soll es auch im Sommer 2024 bei der Europameisterschaft sein. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli spielen die besten Teams des Kontinents um die begehrte Trophäe – auch in Stuttgart.

In der baden-württembergischen Landeshauptstadt werden fünf Spiele ausgetragen, vier Partien in der Vorrunde und ein Viertelfinale. Am 16. Juni trifft Slowenien auf Dänemark (18 Uhr), am 19. Juni spielt Deutschland gegen Ungarn (18 Uhr), am 23. Juni duellieren sich Schottland und Ungarn (21 Uhr), am 26. Juni misst sich Belgien mit dem noch nicht bekannten Sieger des Playoff-Wegs B (18 Uhr). Das Viertelfinale steigt am 5. Juli (18 Uhr).

Terminkalender wird durcheinandergewirbelt

Da die ganze Stadt während der EM im Zeichen des Fußballs steht, müssen andere Veranstaltungen weichen. Während die meisten Events einen neuen Termin gefunden haben, gibt es auch absagen.

Wir geben eine Übersicht, wie sich der Terminkalender im Juni und Juli verschiebt.

Jazz Open: Das Festival verschiebt sich eine Woche nach hinten und sorgt vom 18. Juli bis zum 29. Juli für Unterhaltung

Hamburger Fischmarkt: Die Fischhändler sind diese Jahr bereits vom 23. Mai bis zum 2. Juni in der Stadt.

Kesselfestival: Das Musikevent auf dem Cannstatter Wasen rückt weiter nach vorne und findet vom 31. Mai bis zum 1. Juni statt.

Stuttgart-Lauf: Die beliebte Sportveranstaltung ist auf den 21. Juli terminiert – dieses Jahr allerdings ohne Halbmarathon.

Weindorf: Die Wirtinnen und Wirte des Weindorfes hatten gehofft, 2024 wieder wie 2022 drei Wochen öffnen zu können. Doch aufgrund der EM ist dies nicht möglich. Das Weindorf öffnet seine Pforten vom 28. August bis zum 8. September.

Flohmarkt: Der Flohmarkt muss seinen angestammten Karlsplatz wegen der EM verlassen. Jeden Samstag vom 25. Mai bis zum 13. Juli breiten die Händlerinnen und Händler ihre Waren stattdessen in der Querspange zwischen dem Rotebühlplatz und dem Laden von C&A aus.

