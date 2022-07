1 Passen Solaranlagen in die Altstadt? Das ist umstritten. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Die Esslinger Stadtverwaltung arbeitet beim Thema Photovoltaik in der Innenstadt an einer Beschlussvorlage für den Gemeinderat.















Auf Forderungen, in der Esslinger Altstadt Solaranlagen zuzulassen, reagiert die Esslinger Stadtverwaltung zurückhaltend. Man wolle zunächst das weitere Vorgehen des Landes und der Denkmalämter abwarten, heißt es aus dem Rathaus.

Eitel Sonnenschein herrscht nicht bei der Frage um die Errichtung von Photovoltaikanlagen in der Esslinger Innenstadt. Die Stadt hatte entsprechende Baugenehmigungen bisher mit Verweis auf Beeinträchtigungen des optischen Erscheinungsbildes und der Gesamtwirkung des Stadtkerns sowie mögliche negative Auswirkungen auf die historische Bausubstanz verweigert. Diese Haltung löst Kritik aus. Die Verwaltung wolle die jüngst herausgebrachten Vorgaben des Landes Baden-Württemberg zu dieser Frage mit ins Kalkül ziehen, erklärt Niclas Schlecht, der persönliche Referent von Oberbürgermeister Matthias Klopfer. Die Stadt habe zudem die Präsentation des Solarkatasters abwarten wollen, das am vergangenen Freitag in Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) vom Landesamt für Denkmalpflege präsentiert wurde. Darin werden Leitlinien und Empfehlungen aufgezeigt, wie Denkmalschutz und Solaranlagen in historischen Stadt- und Ortskernen miteinander in Einklang gebracht werden können.

Vorlage nach der Sommerpause

Auf Basis dieser beiden Papiere werde an einem Vorschlag gearbeitet, der dem Gemeinderat vorgelegt werden solle, so Niclas Schlecht. Einen genauen Zeitplan für die Behandlung der Streitfrage im Rat gebe es noch nicht. Vor der Sommerpause werde das nicht mehr möglich sein. Die letzte Sitzung des Esslinger Gemeinderats vor den Sommerferien stehe am 25. Juli an, und die Tagesordnung sei bereits proppenvoll mit wichtigen Anliegen. Die Frage nach der Errichtung von Solaranlagen in der Innenstadt könne erst nach der Sommerpause auf die Agenda des Gremiums gesetzt werden. Die Sitzungen des Ausschüsse des Gemeinderats starten am 21. September. Das Gesamtgremium kommt erstmals wieder am 17. Oktober zusammen.

Ein Antrag zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Kielmeyerhaus am Marktplatz hatte die Debatte über Sonnenenergie in der City im Frühjahr angeheizt. In einem Interview mit unserer Zeitung hatte Martin Hahn vom Landesamt für Denkmalpflege im Juni Verständnis für den Wunsch nach einer flexibleren Handhabung geäußert. Der Verein Haus und Grund als Interessenvertretung der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer hatte in Bezugnahme auf dieses Gespräch ein Umdenken der Stadtverwaltung angemahnt. Der Esslinger Vorsitzende Hermann Falch forderte, dass „die generelle und pauschale Ablehnung aller Solaranlagen einer sachlichen und lösungsorientierten Einzelfallentscheidung“ weichen müsse. Die Altstadt sei schließlich kein Museum, sondern Wohn-, Arbeits- und Lebensort vieler Menschen. Die bisher in Esslingen geltende Praxis der Ablehnung von Bauanträgen zur Anbringung von Solaranlagen in der Innenstadt müsse wegen der Folgen des Klimawandels und der Bemühungen um mehr Unabhängigkeit von russischem Gas einer Prüfung unterzogen werden.

Die Grünen-Fraktion im Esslinger Gemeinderat stößt ins gleiche Horn. Fraktionsvorsitzende Carmen Tittel verweist dabei mit Blick auf die steigenden Energiepreise auf ein Dilemma der Citybewohner. Sie könnten ihre Häuser und Wohnungen nicht durch Fassadendämmung, hochenergiesparende Fenster oder Geothermie aufrüsten und seien daher „den immer höher steigenden Energiepreisen hilflos ausgeliefert“.