Tier im Kreis Biberach bestialisch getötet Hund in Donau ertränkt – Polizei sucht Zeugen

Eine Zeugin entdeckt am Donnerstag in Riedlingen einen toten Hund in der Donau. Als die Einsatzkräfte das Tier bergen, entdecken sie einen fünf Kilogramm schweren Stein an seiner Leine. Die Polizei sucht Zeugen.