Skisaison im Kreis Esslingen: Diese Lifte und Loipen auf der Alb sind bereit für Wintersportler

1 Die Schwäbische Alb zeigt sich in dieser Saison unerwartet früh winterlich. Skifahrer kommen am ersten Adventswochenende auf ihre Kosten. Foto: Ines Rudel

Die Skisaison auf der Schwäbischen Alb beginnt: Auf der Schopflocher Pfulb werden die Skilifte an diesem Samstag gestartet, auch erste Loipen sind gespurt. Einige andere Lifte stehen hingegen still – manche für immer. Eine Übersicht.











Schneefall Anfang Dezember erfreut nicht nur viele Gemüter, sondern ist gleichzeitig die Gelegenheit, Ski, Snowboard oder Schlitten auszupacken. Auch an diesem Wochenende soll das Wetter wintersportfreundlich bleiben. Einige Skilifte in der Umgebung haben bereits geöffnet oder stehen in den Startlöchern, andere dagegen bleiben nach jahrzehntelangem Betrieb für immer geschlossen.