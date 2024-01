Ski Aggu auf dem Cannstatter Wasen: Skibrillen-Rapper trifft sich mit Stuttgarter Fans

10 Der Berliner Rapper Ski Aggu mit seinen Fans auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh

Wer am Montag in Bad Cannstatt mehrere vornehmlich junge Menschen mit Skibrille gesehen hat, muss sich keine Gedanken machen: Stuttgart wird nicht von einer Schneewalze heimgesucht – sondern vom Berliner Rapper Ski Aggu.

Der 26-Jährige, dessen Markenzeichen das Tragen einer Skibrille ist, hatte seinen Stuttgart-Besuch in einer Instagram-Story angekündigt. Am Nachmittag zeigte er sich schließlich auf dem Cannstatter Wasen und schrieb fleißig Autogramme – viele teils ebenfalls „skibebrillte“ Fans nutzten die Gelegenheit und ließen sich mit dem Rapper ablichten.

Und August Jean Diederich, wie der Berliner mit bürgerlichem Namen heißt, brachte nicht nur seine Skibrille mit, sondern gleich einen ganzen Merchandise-Stand. Dazu schrieb er in seiner Insta-Story: „Ich bringe merch zum sondersonderpreis mit, also nehmt bissl geld mit und lass und feilschen“ - geschäftstüchtig ist der junge Herr jedenfalls.

Am 11. Oktober macht Ski Aggu Halt in der Porsche-Arena

Einem größeren Publikum bekannt wurde Ski Aggu im vergangenen Jahr mit der Neuauflage des Otto-Waalkes-Songs „Friesenjung“, den er gemeinsam mit dem Blödelbarden aus dem Norden und dem Rapper Joost Klein aufnahm. Für die drei Künstler war es übrigens der erste Nummer-eins-Hit ihrer Karriere.

Wer Ski Aggu nicht nur beim Merchandise-Verkauf oder Autogramme schreiben erleben will, der sollte am 11. Oktober 2024 in die Porsche-Arena kommen – dort steht im Rahmen seiner Tour „Die letzte Tour“ dann die Musik im Vordergrund.

Wir waren am Montag mit der Kamera beim Ski-Aggu-Besuch auf dem Cannstatter Wasen und haben kräftig auf den Auslöser gedrückt – klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.