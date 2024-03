Sitzungsgelder und Pauschalen für Gemeinderäte: So hoch sollen die Entschädigungen für Esslinger Stadträte künftig sein

1 Der Esslinger Gemeinderat will höhere Entschädigungen für Stadträte. Foto: Roberto Bulgrin/Archiv

Der Esslinger Gemeinderat will die Entschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der künftigen Stadträtinnen und Stadträte erhöhen. Damit liegt man hier weiter an der Spitze der größeren Städte im Landkreis – aber weit entfernt von den Pauschalen in Stuttgart.











Eigentlich sind sie ehrenamtlich im Einsatz. Aber angesichts oft stundenlanger Sitzungen und Stapeln an Vorlagen, die es durchzuarbeiten gilt, haben Mitglieder von Gemeinderäten Anspruch auf finanzielle Entschädigungen für ihr Engagement. In Esslingen will man diesen Betrag nun erhöhen – erstmals seit mehr als 20 Jahren. Damit wird Esslingen bei der Höhe der Zahlungen weiterhin an der Spitze der Großen Kreisstädte im Landkreis liegen. Von den Entschädigungen der Stadträte in der Landeshauptstadt Stuttgart ist man jedoch weit entfernt.