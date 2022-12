27 Isabel Sestan (rechts), 40, Erzieherin, mit Ante Sestan, 35, LKW-Fahrer und Tochter Nora,3, aus Plieningen: „Wir sind optimistisch, weil es darauf ankommt, worauf man den Fokus legt – und unserer ist die Familie.“ Foto: Lichtgut//Max Kovalenko

Kurz vor dem Jahreswechsel sind noch einige Menschen in der Stuttgarter Fußgängerzone unterwegs. Wie ist die Stimmung? Wir wollten wissen: Gehen Sie optimistisch in das Jahr 2023?















Die Preise sind hoch, das Gas knapp und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ebenso brutal wie das Regime im Iran. Verschiedenste Krisen und Kriege prägten das Jahr 2022.

Schlagen sie sich auf die Stimmung der Menschen nieder, die kurz vor dem Jahreswechsel in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs sind? Wir wollten von ihnen wissen: Gehen Sie optimistisch in das neue Jahr?

Manche von ihnen zweifelten an politischen Entscheidungen. Andere äußerten Mitgefühl mit jenen Menschen, die 2022 vieles verloren haben, oder hatten selbst kein leichtes Schicksal. Trotzdem: Viele blicken zuversichtlich auf das neue Jahr. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie, um zu sehen, an was die Befragten festhalten, worauf sie sich im neuen Jahr freuen und was ihnen Sorgen bereitet.