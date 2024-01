Silvester in Esslingen

4 Der Himmel ist in der Silvesternacht in bunte Farben getaucht. Foto: Roberto Bulgrin

Farbenfrohes Spektakel am Himmel: Mit einem Feuerwerk begrüßen die Menschen in Esslingen in der Nacht auf Montag das neue Jahr 2024.











Link kopiert

Das Jahr 2024 wurde in Esslingen bei vergleichsweise milden Temperaturen und freier Sicht mit einem bunten Feuerwerk am Nachthimmel begrüßt. Aus Sicherheitsgründen durfte in der historischen Altstadt nicht geböllert werden, genau wie im Bereich der Esslinger Burg.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein frohes neues Jahr!