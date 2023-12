Silvester in Australien: Sydney begrüßt das Neue Jahr mit spektakulärem Feuerwerk

1 So begrüßte Sydney das Neue Jahr. Foto: AFP/IZHAR KHAN

Als eines der ersten Länder weltweit hat Australien am Sonntag mit einem spektakulären Feuerwerk in Sydney das Neue Jahr begrüßt. Mehr als eine Million Menschen feierten vor allem rund um den Hafen der australischen Metropole, wo die Hafenbrücke und das Opernhaus als Wahrzeichen der Stadt um Mitternacht in Licht und Farben getaucht wurden. Acht Tonnen Feuerwerk wurden hochgeschossen.

Das spektakuläre Feuerwerk warf sein Licht auf 2024 voraus, das Wahlen für rund die Hälfte der Menschheit und Olympische Spiele im Sommer in Paris bringen wird.

Das vergangenen Jahr war von Krisen und Kriegen geprägt: Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, Flüchtlingskrise, Klima-Krise und Inflation. 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1880 - mit durch die Erderwärmung mit ausgelösten Katastrophen wie Überschwemmungen, Dürren und Waldbränden. Nicht nur in der Ukraine, in Israel und im Gazastreifen hoffen viele Menschen, dass das Neue Jahr für sie besser, friedlicher und gewaltfrei wird.

Papst fordert: „Hört auf die Stimme des Gewissens“

In Rom betete Papst Franziskus für die Opfer von Kriegen und Konflikten. Er erinnerte an das Leid der Israelis, Palästinenser, Ukrainer und Sudanesen, aber auch an das der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar.

Nach seinem Angelus-Gebet auf dem Petersplatz sagte er, es stelle sich die Frage, „wieviele Leben durch bewaffnete Konflikte auseinandergerissen wurden, wie viele Tote“ und „wieviel Zerstörung, wieviel Leid, wieviel Armut“ es gegeben habe. „Diejenigen, die ein Interesse an diesen Konflikten haben, hört auf die Stimme des Gewissens“, forderte der Papst.