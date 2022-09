1 Die Stadtbezirke mit den meisten Müllsammlern wurden am Samstag geehrt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

2021 waren wieder einige fleißige Helfer bei der Aktion „Let´s putz“ in Stuttgart dabei. Nun wurden die Stadtbezirke mit den meisten Müllsammlern geehrt.















Link kopiert

Tonnenweise Müll sammeln jährlich Bürger der einzelnen Stadtbezirke bei der Aktion Let‘s putz in der Landeshauptstadt auf. Der Förderverein Sicheres und sauberes Stuttgart hatte die Aktion 1998 ins Leben gerufen. Am Samstag wurden die Sieger der Aktion des Jahres 2021 im Beisein von Ordnungsbürgermeister Clemens Maier und dem Leiter der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS), Markus Töpfer, am Brunnen beim Rathaus geehrt.

„Sicherheit und Sauberkeit gehören zusammen. Wo es schmutzig ist, fühlt man sich unsicher“, sagte Klaus Thomas, der Vorsitzende Sicheres und sauberes Stuttgart. Vor Corona hätten insgesamt rund 8000 Menschen mitgemacht, und mit einer ähnlich hohen Teilnehmerzahl habe man es sogar und Guinnessbuch der Rekorde geschafft. Nach einem durch den Lockdown bedingten Knick steige Zahl wieder. Der Preis für die fleißigen Sammler werde von der AWS, dem Friedhofsamt, und vom Förderverein gestiftet. Es sei wichtig, , sagte Clemens Maier, die jungen Menschen dazu zu animieren, mitzumachen und diejenigen zu belohnen, die mitgemacht hätten.

Das sind die Sieger

Den in diesem Jahr mit 950 Euro dotierten dritten Preis nahm Deborah Reszneki für Plieningen entgegen. Den zweiten Platz belegte der Stadtbezirk Birkach, dem ein Scheck über 1950 Euro zugutekommt. Renate Polinski bekam von Clemens Maier 2950 Euro für den erstplatzierten Stadtbezirk Münster. „Das Geld kommt einem Gemeinschaftsprojekt im Stadtbezirk zugute, was wir damit machen, entscheiden wir am kommenden Mittwoch“, sagte sie.