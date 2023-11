Siedler von Catan: Warum Fans des Spieleklassikers nach Kirchheim pilgern

1 Beim Spiel kommt es auf die richtige Strategie an, aber auch eine Portion Würfelglück gehört dazu. Foto: /Tim Kirstein

Menschen aus ganz Süddeutschland kommen regelmäßig nach Kirchheim unter Teck, um dem Spieleklassiker „Die Siedler von Catan“ zu frönen. Warum das Spiel auch nach fast 30 Jahren seinen Reiz nicht verloren hat.











Würfel fallen auf die Tische, Spielkarten wechseln den Besitzer. „Ich biete Schafe gegen Stroh“, sagt ein Spieler – in der Hoffnung, einen Handelspartner zu finden. Im Mehrgenerationenhaus Linde in Kirchheim wird das Brettspiel „Die Siedler von Catan“ gespielt. Den beiden besten Spielern winkt an diesem Tag sogar die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft, die 2024 in Dortmund ausgetragen werden soll.