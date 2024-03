Siebtklässler dürfen zur dritten Stunde starten: Zu müde fürs Lernen? In Plochingen wird Gleitzeit für Schüler getestet

1 Die Klasse 7a des Plochinger Gymnasium testet zusammen mit ihrem Lehrer Till Richter einen späteren Schulbeginn. Nach den Osterferien fängt die sechswöchige Probephase. Foto: /Robin Rudel

Schlafforscher kritisieren seit Langem den frühen Unterrichtsbeginn in Schulen, der vor allem in der Pubertät zum Problem wird. Eine siebte Klasse am Gymnasium Plochingen testet nun, ob es auch anders geht.











Schulanfang um 7.50 Uhr oder erst um 9.40 Uhr? Die Klasse 7a des Plochinger Gymnasiums kann das an zwei Tagen in der Woche selbst entscheiden. Nach den Osterferien beginnen die Schülerinnen und Schüler mit einem Projekt, bei dem sie eine Art Gleitzeit einführen: Über einen Zeitraum von sechs Wochen wird es immer dienstags und freitags in den ersten beiden Schulstunden statt Englisch und Deutsch eine freiwillige Lernzeit geben. Die Siebtklässler bekommen dafür Aufgaben. Ob sie die in der Schule während der Lernzeit machen, in der ein Lehrer da ist und bei Bedarf hilft, oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt daheim, ist ihnen überlassen.