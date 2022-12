Bus stürzt an Heiligabend von Brücke in Fluss

Sieben Tote in Spanien

Der Bus stürzte etwa 30 Meter in die Tiefe.

Nach einem Busunfall in Spanien an Heiligabend sind sieben Menschen gestorben. Das Fahrzeug stürzte etwa 30 Meter von einer Brücke in einen Fluss.















Im Nordwesten Spaniens ist es an Heiligabend zu einem schrecklichen Busunglück gekommen. Sieben Menschen sind dabei gestorben, zwei weitere wurden verletzt. Das teilten die spanischen Behörden mit.

Der Bus sei Heiligabend bei schlechtem Wetter von einer Brücke in einen Fluss in der Gemeinde Cerdedo-Cotobade nahe der Stadt Vigo und der portugiesischen Grenze gestürzt. Nachdem bis Sonntag sechs Todesopfer gefunden werden konnten und der Einsatz zwischenzeitlich eingestellt wurde, fanden die Rettungskräfte am Montag eine siebte Leiche.

Zahl der Vermissten zwischenzeitlich unklar

Wie die Tageszeitung „La Voz de Galicia“ berichtete, stürzte der Bus rund 30 Meter in die Tiefe. Zwei Menschen, darunter der Busfahrer, konnten gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Todesopfer wurden nahe der Unfallstelle gefunden, vier weitere Tote wurden bis zum Sonntag im Fluss Lérez gefunden, wie die Rettungskräfte mitteilten.

Daraufhin beendeten sie ihren Einsatz in dem Glauben, alle Passagiere gefunden zu haben. Die Zahl der Vermissten war zwischenzeitlich unklar, da der Busfahrer Zweifel an der Zahl der sich im Bus befindenden Menschen geäußert hatte.

Ursache noch unklar

Am Montagmorgen nahmen die Rettungskräfte ihren Einsatz wieder auf, nachdem eine Überlebende auf eine weitere Passagierin aufmerksam gemacht hatte. Die Frau sei nicht als vermisst gemeldet worden, weil niemand auf sie gewartet habe, sagte ein Sprecher der Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Seinen Angaben zufolge wurde die Leiche der Frau nach Wiederaufnahme der Suche im Fluss gefunden.

Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar. Das schlechte Wetter könnte jedoch eine Rolle gespielt haben. Ein Alkohol- und Drogentest beim Fahrer des Busses ging nach Behördenangaben negativ aus. Laut „La Voz de Galicia“ waren einige Passagiere des Busses auf dem Rückweg nach einem Besuch von Angehörigen in der Haftanstalt Monterroso.