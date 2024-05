Sicherheitslandung am Stuttgarter Flughafen: Ursache für „merkwürdigen Geruch“ gefunden

3 Die Maschine musste am Montagabend auf dem Stuttgarter Flughafen notlanden. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh/7aktuell.de | Nils Reeh

Eine Lufthansa-Maschine auf dem Weg von Bologna nach Frankfurt musste am Montagabend am Stuttgarter Flughafen wegen eines „merkwürdigen Geruchs“ zwischenlanden. Nun gab die Lufthansa die Ursache bekannt.











Nach der Sicherheitslandung eines Flugzeugs auf dem Stuttgarter Flughafen ist die Maschine wieder einsatzfähig.

Wie ein Sprecher der Lufthansa am Dienstag mitteilte, sei der „merkwürdige Geruch“ an Bord von einem Bauteil in einem der Triebwerke gekommen. Das betreffende Teil sei ausgetauscht worden. Die Lufthansa-Maschine mit 165 Passagieren und 6 Besatzungsmitgliedern war am Montagabend in Stuttgart statt in Frankfurt am Main gelandet. Sie war zuvor im italienischen Bologna gestartet.

Polizeiangaben von Dienstag zufolge hatte der Kapitän einen verdächtigen Geruch gemeldet, der zunächst im Cockpit und später in der Kabine bemerkbar war. Zehn Minuten später landete die Maschine ohne Probleme. Laut Polizei war es keine Notlandung. Alle Passagiere verließen das Flugzeug unverletzt und fuhren mit Shuttlebussen nach Frankfurt. Techniker nahmen am Abend die Ermittlungen nach der Ursache auf.