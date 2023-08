Was ist los am Schlossplatz?

1 Königsbau am Schlossplatz bei Nacht. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Meldung einer erfundenen Vergewaltigung hat eine große Sicherheitsdebatte über das Herz der City ausgelöst. Wie sehen die Nachtschwärmer die Lage?















Link kopiert

Ganz kurz ist es für die Polizei aufregend gewesen am Freitagabend: Ein Pulk von etwa 30 Personen zog „bedrohlich und formiert“ über die Untere Königstraße. Das sollte wohl zumindest Eindruck schinden, oder gar eine Machtdemonstration sein. Die Polizei, die an den Wochenenden im Rahmen der Sicherheitskonzeption Stuttgart (SKS) schon seit mehreren Jahren mit verstärkten Kräften unterwegs ist, bemerkte die Gruppe gegen 20.30 Uhr und stellte sie für eine Kontrolle. „Ein paar haben sich aus dem Staub gemacht, aber 18 Personen konnten wir kontrollieren“, sagt der Polizeisprecher Jens Lauer. Mit einem erstaunlichen Ergebnis: Mindestens einer der Männer hat Verbindungen zu den rivalisierenden, lose zusammengeschlossenen Gruppierungen, die seit gut einem Jahr unter anderem mit Schusswechseln die Polizei in der Region in Atem halten. Höhepunkt der Auseinandersetzungen war ein Handgranatenwurf auf dem Altbacher Friedhof vor zwei Monaten. Bei einem zweiten Mann, der zu dem Pulk gehörte, wird der Zusammenhang mit den Gruppierungen noch geprüft, so der Pressesprecher. Die Polizei habe den Personen nach der Kontrolle Platzverweise erteilt. Drei Messer und ein illegaler Böller wurden bei den jungen Männern gefunden.