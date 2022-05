1 Der bisherige Polizeiposten in der Cannstatter Straße beim Bahnhof in Esslingen-Mettingen wurde geschlossen. Foto: Roberto Bulgrin

Vor zwei Jahren ist der Beschluss gefallen, jetzt wird er umgesetzt: Die Anlaufstelle in der Cannstatter Straße beim Esslinger Bahnhof wird aufgelöst. Die Polizei geht nicht davon aus, dass sich die Sicherheitslage in dem Stadtteil dadurch verschlechtert.















Die Rollläden sind heruntergelassen, alle Hinweisschilder wurden abmontiert. Das Gebäude in der Cannstatter Straße 63 in Esslingen wirkt verlassen und dunkel. Kein Wunder – hier sind die Lichter ausgegangen: Denn der Polizeiposten direkt am Bahnhof in Mettingen wird laut Polizeibericht aufgegeben und stellt an diesem Montag seinen Betrieb ein. Heike Dinkelaker, die stellvertretende Vorsitzende des Bürgerausschusses in dem Stadtteil, hofft, dass es keinen Leerstand gibt und für die Immobilie eine sinnvolle Anschlussverwendung gefunden wird.