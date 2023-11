Gottschalk zum letzten Mal bei „Wetten, dass..?“: Die unglaublichsten Wetten

1 Die Bagger-Wetten gehören zur Sendung dazu: Sandra Hasenauer wettete 2022, dass sie mit der Baggerschaufel kleine Löcher in Eier stechen kann – und gewann. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Spektakulär, skurril oder einfach nur witzig: in der Geschichte des ZDF-Klassikers „Wetten, dass..?“ ließen sich die Kandidatinnen und Kandidaten die verrücktesten Wetten einfallen. Wir erinnern an einige von ihnen.











Die große ZDF-Samstagabendshow „Wetten, dass..?“ wird am 25. November wohl endgültig zum letzten Mal von Thomas Gottschalk präsentiert, der wieder eine Wette nach der anderen seinem Publikum vorstellen wird. Nach dem berühmten Satz „Top, die Wette gilt!“ folgten schon die skurrilsten Momente der Fernsehgeschichte. Denn zu dem Erfolg der Sendung gehört seit jeher, dass bis dahin unbekannte Menschen mit einer Inselbegabung für einen Moment im Glanz der Öffentlichkeit und unter der Bewunderung von berühmten Menschen wie Iris Berben oder Robbie Williams erstrahlen können.

Seit dem Jahr 1981, als Frank Elstner die Show erfand und auf die Fernsehbühne brachte, lassen sich die Teilnehmenden die unglaublichsten Wetten einfallen. Wir haben eine Auswahl der spannendsten und skurrilsten Wetten zusammengestellt.

VW-Bus umblasen (1987)

In der ersten Sendung mit Thomas Gottschalk als Moderator wurde es gleich spektakulär: Wolf Becker und sein Team wetteten am 26. September 1987 in Hof, dass sie einen VW-Bus in fünf Minuten mit Lungenkraft umblasen könnten – mit Erfolg. Wettpate war Gunther Sachs, der an die Gruppe geglaubt hatte.

Ein VW-Bus kippt dank Lungenkraft um. Foto: imago stock&people/imago stock&people

Wurzel ziehen (15.01.1994, Linz)

Rechenkünstler Rüdiger Gamm wettete im Januar 1994 in Linz, vier zweistellige Zahlen zu einer Potenz unter 12 zu erheben, von der fünften Zahl die zwölfte Potenz zu errechnen und aus dem Ergebnis die Quadratwurzel und die Kubikwurzel ziehen zu können, wobei er die Kubikwurzel von hinten nach vorne aufsagte. Mit seinen erstaunlichen Fähigkeiten wurde er Wettkönig und trat daraufhin auch in anderen Fernsehsendungen auf.

Rechengenie Rüdiger Gamm mit Thomas Gottschalk. Foto: ZDF/Ali Schafler/ORF

Telefonbücher zerreißen (1993)

Franz Bierbaum wettete im November 1993 in Rostock, dass er in 2,5 Minuten 50 Telefonbücher der Stadt Wien in zwei Teile zerreißen kann. Wettpate Phil Collins, der ihm das nicht zugetraut hatte, musste daraufhin ein Geburtstagsständchen für eine Zuschauerin trällern. Moderiert wurde „Wetten, dass..?“ zu dieser Zeit von Wolfgang Lippert.

Ein starker Mann: Franz Bierbaum. Foto: ZDF/Renate Schäfer

Menschenpyramide auf Motorrädern (1994)

Die Berliner Polizei zeigte sich erfinderisch und wettete im Oktober 1994 in Duisburg, dass sie mit 77 Personen auf neun Motorrädern eine Pyramide bilden und in dieser Formation mehr als 100 Meter fahren kann.

Die Berliner Polizei lieferte eine Außenwette. Foto: ZDF/Carmen Sauerbrei

Auto im Eiskanal (2003)

Bei der Außenwette behauptete Jürgen Baumgarten im Februar 2003, dass er mit einem Auto schneller die 1100 Meter lange Naturrodelbahn in Unterammergau herunterfahren kann, als die damaligen Hornschlitten-Europameister, der Österreicher Reinhard Wallensteiner und sein Team. Eiskalt gewann Baumgarten seine Wette und wurde Wettkönig des Abends.

Eine eisige Wette in Unterammergau. Foto: ZDF/Carmen Sauerbrei

Pömpel (2007)

Gerhard Donie war mit seiner schrägen Pömpel-Wette das Highlight der Show im Oktober 2007 in Basel. In eineinhalb Minuten warf er aus 3,85 Meter Entfernung 20 Toilettenreiniger auf zehn nackte Männerrücken, bis sie haften blieben. Im Anschluss musste Vitali Klitschko, der gegen Donie gewettet hatte, seine Brust zur Zielscheibe machen. Acht von Donie geworfene Pömpel fielen ab, erst der neunte blieb auf dem geröteten Boxerbauch haften.

Erfolgreich, aber skurril: die Pömpel-Wette. Foto: ZDF/Carmen Sauerbrei

Hundenapf leer schlabbern (2007)

Zu den wohl absurdesten Wetten gehört die von Tim Vetter. Er wettete im November 2007, dass er einen Hundenapf schneller ausschlabbern kann als sein Labrador Lucky. Seine Wettpatin Celine Dion glaubte nicht, dass er es schaffen würde und lag damit richtig. Dennoch wurde Vetter Wettkönig.

Tim Vetter und sein Hund schlabbern um die Wette. Foto: ZDF/Carmen Sauerbrei

Bagger-Basketball (2009)

Was gehört zu „Wetten, dass..?“ wie der Superstar, der nach kürzester Zeit zum Flughafen muss? Natürlich die Baggerwetten. Unzählige Male ließen sich Wettkandidaten spektakuläre Wetten einfallen, in denen Bagger die entscheidende Rolle spielten. Sie alle waren auf ihre Art großartig. Deshalb kann diese hier auch nur als ein Beispiel gelten: Ralf Rabung wettete im November 2009 in Braunschweig, dass er mit seinem Bagger in vier Minuten fünf Basketbälle in den Korb werfen kann. Er wurde Wettkönig.

Bagger-Basketball. Foto: ZDF/Carmen Sauerbrei

Bei manchen Wetten, die dem ZDF vorgeschlagen wurden, war es dagegen besser, dass sie es nie auf die Bildschirme schafften. So wettete beispielsweise Josef A. im Jahr 1988, dass seine Frau in fünf Minuten einen Knochen von 15 Zentimeter Länge sauberer leckt als ein Boxer oder Schäferhund. Thomas U. war sich 1989 sicher, dass er sechs von 20 Zigarettenmarken nur durch Knutschen mit der betreffenden Raucherin erkennen kann. Und Mustafa A. wollte seinen Freund im Jahr 1998 anmelden, weil dieser angeblich zwei Busse mit den Haaren ziehen kann.