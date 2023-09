Mann fasst sich mehrmals in der S-Bahn in seinen Schritt

1 Die junge Frau verständigte nach dem Aussteigen die Polizei. Foto: imago images/AndreyPopov

Kurz vor Mitternacht war am Dienstag eine junge Frau mit der S-Bahn unterwegs nach Kirchheim-Ötlingen, als sie die geöffnete Hose ihres Nebensitzers bemerkte. Der unbekannte Mann fasste sich mehrmals in den Schritt und sah die Frau dabei an.















Ein bislang unbekannter Mann hat sich laut Polizeiangaben in der Nacht vom Dienstag in einer S-Bahn in Richtung Kirchheim-Ötlingen mehrmals in seinen Schritt gefasst. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine Reisende gegen 23.50 Uhr in der S-Bahn der Linie S1 auf Höhe Wendlingen, als sie die geöffnete Hose des Unbekannten bemerkte.

Im Laufe der Zugfahrt soll sich der Mann immer wieder in den Schritt gefasst und die junge Frau dabei angesehen haben. Beim Halt in Ötlingen verließ sie die Bahn und verständigte die Polizei. Der mutmaßliche Täter fuhr offenbar weiter nach Kirchheim. Bei ihm soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit kurzen dunklen Haaren und einem dunkleren Teint gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er offenbar eine dunkelblaue Jeanshose, eine graue Unterhose, sowie graue Socken mit buntem Muster. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.