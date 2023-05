Sexuelle Belästigung in Filderstadt

1 Die Polizei sucht Zeugen mit Hinweisen auf einen Exhibitionisten in Filderstadt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Zwei Mädchen im Alter von 16 Jahren bemerken in Filderstadt einen Mann ihnen gegenüber, der augenscheinlich onanierte. Kurz darauf ist die Polizei da und leitet eine Fahndung ein.















In Filderstadt (Kreis Esslingen) hat ein Unbekannter zwei Mädchen im Stadtteil Bonlanden am Donnerstagabend sexuell belästigt. Laut Polizei hatten sich die Mädchen im Alter von 16 Jahren auf eine Bank an der Metzinger Straße gesetzt, als sie den Mann bemerkten.

Der Fremde befand sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite und onanierte. Daraufhin gingen die beiden Mädchen davon. Die zu Hilfe gerufene Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, musste diese aber ergebnislos abbrechen.

Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls: Der Mann wird als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben und auf circa 25 Jahre geschätzt. Er trug zur Tatzeit eine Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift und eine schwarze Hose. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegen genommen.