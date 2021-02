Serie Sportler in der Warteschleife

1 Alleine im Cockpit und auch der eigene Fotograf per Selfie-Stick: Foto: /Bernd Krimmer

Bernd Krimmer vom Aero-Club Esslingen weiß sich am Boden zu beschäftigen, hofft aber aufs Frühjahr.

Esslingen - Bernd Krimmer wird in diesem Jahr für 40 Jahre Mitgliedschaft im Aero-Club Esslingen ausgezeichnet. Zumindest, wenn die Jahreshauptversammlung des Segelsport-Vereins irgendwann stattfinden kann. Wenn man weiß, dass Krimmer 40 Jahre alt ist, dann erkennt man, dass er in die Segelfliegerei hineingeboren wurde. Und kann sich vorstellen, wie wichtig sie ihm ist. Seit er 14 Jahre alt ist, sitzt er im Cockpit und hat seither tausende Flugstunden absolviert. Zurzeit aber muss Krimmer am Boden bleiben. Das hat nicht einmal etwas mit Corona zu tun.