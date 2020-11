1 David Biedemann gibt beim TSV RSK Esslingen die Richtung vor. Foto: /Herbert Rudel

Der Trainer des TSV RSK Esslingen hat viel Fußball in seinem Leben. Zwillingstöchter räumen im Karate ab.

Esslingen - Fußball spielt in David Biedemanns Leben sowohl beruflich als auch privat eine Rolle: Er ist beim Württembergischen Fußball-Verband (WFV) angestellt und zugleich Trainer des TSV RSK Esslingen in der Kreisliga A. In beiden Bereichen spürt der in Esslingen wohnende 44-Jährige die Auswirkungen des Lockdowns – als Trainer unmittelbar, als Teamleiter der Sportgerichtsbarkeit beim WFV noch verzögert.