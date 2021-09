1 Die Bachelorette Maxime Herbord hat noch eine letzte Rose zu vergeben. Foto: TVNOW

In der letzten Folge muss sich die Bachelorette für einen der beiden Rosen-Anwärter entscheiden. Alle Informationen zu den Sendeterminen des Finales und des Wiedersehens sowie zu den beiden Finalisten hier im Überblick.

Zum achten Mal sucht eine Single-Frau bei „Die Bachelorette“ ihre große Liebe. Maxime Herbord hat sich nach acht Folgen auf zwei Finalisten festgelegt. Eine Chance auf die letzte Rose haben der Stuttgarter Max Adrio sowie der Wiener Raphael Fasching.

Die Finalisten

Der Rosen-Anwärter Max ist vor rund einem Jahr aus beruflichen Gründen nach Stuttgart gezogen. Der 32-Jährige ist Investmentberater und liebt den Motorsport: Seit er sechs Jahre alt ist, ist er leidenschaftlicher Rennfahrer. Der Wahl-Stuttgarter ist seit zwei Jahren Single. Bei der Bachelorette punktete er durch seine lebensfrohe Art und konnte sich so über einige Gruppen- sowie Einzeldates freuen.

Ebenfalls seit zwei Jahren single ist der Österreicher Raphael. Er wohnt in Leopoldsdorf bei Wien. Obwohl er als Fotograf für gewöhnlich hinter der Kamera steht, macht er auch vor der Kamera eine gute Figur, sodass die Bachelorette ihn im Finale sehen möchte. Bei der Datingshow musste er bei verschiedenen Treffen über seinen Schatten springen: So schrieb er einen Brief, tanzte und sang mit der Bachelorette Karaoke. Das Dream-Date, bei dem sie einen Helikopter-Rundflug machten, sagte dem 23-Jährigen hingegen sehr zu, denn früher wollte er Pilot werden.

Finale und Wiedersehen

Max oder Raphael? Auf die finale Entscheidung müssen die Fans noch etwas warten. Denn die neunte Folge der Bachelorette wird nicht wie gewohnt nach einer, sondern erst nach zwei Wochen übertragen. Der Grund: RTL überträgt am 08. September das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Island. Somit läuft das Bachelorette-Finale erst am 15. September um 20:15 Uhr. Wer nicht länger warten will, kann die finale Entscheidung jedoch schon jetzt auf TV-Now in Erfahrung bringen.

Direkt im Anschluss an das Finale soll bei RTL das große Wiedersehen der Kandidaten übertragen werden, in dem die Bachelorette berichtet, ob sie mit dem Gewinner noch zusammen ist.