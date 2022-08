1 Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: /Stefan Puchner

Eine 41-jährige Autofahrerin ist am Sonntag in Filderstadt (Kreis Esslingen) von ihrer Spur abgekommen und frontal gegen ein geparktes Auto gefahren. Ursache für den Unfall war wohl Sekundenschlaf.















Ein Schaden in Höhe von etwa 28.000 Euro ist bei einem Unfall am Sonntagmorgen in Bernhausen entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 41-Jährige kurz nach sieben Uhr mit ihrem Wagen in der Rosenstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam sie mit ihrem Wagen nach links und kollidierte frontal mit einem geparkten Auto.

Unfallverursacherin leicht verletzt

Dieser wurde noch auf einen anderen ebenfalls abgestellten Wagen geschoben. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.