SEK-Einsatz in Unterensingen: In Wohnung verschanzt und Polizisten bedroht – Mann springt von Balkon

An Heiligabend beschädigt ein Mann mutwillig ein Auto und verschanzt sich danach in seiner Wohnung. Da sich Hinweise ergeben, dass der Mann mit einer Machete bewaffnet ist, rückt das SEK an.











Ein 58 Jahre alter Mann aus Unterensingen (Kreis Esslingen) hat an Heiligabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem er zunächst ein Auto mutwillig beschädigt und sich danach in seinem Haus verschanzt haben soll. Bei der Flucht vor der Polizei sprang er schließlich von einem Balkon in die Tiefe, dabei wurde er verletzt.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 58-Jährige zunächst ein parkendes Auto mutwillig beschädigt und sich danach in seine Wohnung zurückgezogen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und wollte den Mann aus seiner Wohnung holen. Doch sämtliche Versuche, den Mann verbal dazu zu bewegen, scheiterten. Stattdessen soll sich der Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, in dem Haus verschanzt und die Einsatzkräfte bedroht haben.

Da sich Hinweise ergaben, dass der 58-Jährige mit einer Machete bewaffnet war, betraten alarmierte Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz gegen 20 Uhr die Wohnung des 58-Jährigen. Bevor sie den Mann überwältigen konnten, kletterte dieser laut Polizei über ein Balkongeländer im ersten Obergeschoss und ließ sich nach unten fallen. Dort positionierte Einsatzkräfte konnten den 58-Jährigen widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Bei dem Sprung zog sich der Mann Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte stellten eine Machete sicher. Gegen den 58-Jährigen wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Bedrohung ermittelt.