Segelflugzeug in Sinzheim

1 Aufziehender Regen zwang den Flieger zur Notlandung. Dabei wurde das Flugzeug beschädigt. (Symbolbild) Foto: IMAGO /Norbert Schmidt

Ein Pilot fliegt mit einem Passagier gerade in einem Segelflugzeug, als plötzlich das Wetter umschlägt. Der 29-Jährige entschließt sich zur Notlandung auf einem Maisfeld. Doch das geht schief.















Link kopiert

Ein zweisitziges Segelflugzeug ist am Samstag in Sinzheim (Kreis Rastatt) wegen schlechten Wetters auf einem Waldweg gelandet. Nach Auskunft der Polizei vom Montag wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 70 000 Euro.

Der 29 Jahre alte Pilot war mit einem Passagier unterwegs, wegen einer aufziehenden Regenfront wollte er zum Flugplatz zurückkehren. Wegen Regens und Abwinden entschloss sich der Pilot zu einer sogenannten Außenlandung auf einem Maisfeld. Da dieses aber nicht ausreichend groß war, geriet das Flugzeug über dieses hinaus und kam schließlich auf einem Waldweg zum Stillstand. Dabei wurden beide Tragflächen und der Rumpf des Flugzeuges schwer beschädigt.