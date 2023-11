Esslingen: Secondhandkleidung in der Villa Vintage

1 Larissa Schmidt in ihrem Laden mit Damen- und Kindersachen Foto: /Caroline Holowiecki

Larissa Schmidt hat in der Esslinger Altstadt einen Secondhandladen für Damen- und Kindersachen eröffnet. Ihr geht es vor allem ums Thema Nachhaltigkeit. Vintage ist immer mehr im Kommen.











Lego, Playmobil, Tierfiguren, Holzspielzeug, Bilderbücher und mehr: kein Wunder, dass Larissa Schmidts zweijähriger Sohn am liebsten alles anfassen möchte. Mamas Laden ist ein Schlaraffenland für Kinder, und sämtliche Waren sind von der Zielgruppe erprobt. Zuvor haben schon andere Kinder damit gespielt. Ende Oktober hat Larissa Schmidt ihr Gebrauchtwarengeschäft in der Esslinger Altstadt eröffnet. In der Villa Vintage kann man auf zwei Ebenen einkaufen. Im Erdgeschoss finden sich Kinderkleidung in den Größen 50 bis 152, zudem Spielzeug und Accessoires, im Stockwerk drüber, in einem urigen Raum mit viel Holz, hängen an Kleiderstangen Frauenkleider, die auf Kommissionsbasis verkauft werden.