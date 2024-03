Sebastian aus Plieningen hatte Leukämie: Junger VfB-Fan erliegt seiner schweren Krankheit

1 Sebastian berührte viele Menschen mit seiner guten Laune und seinem Kampfgeist. Foto: DKMS/DKMS

Der erst 20-jährige Sebastian aus Plieningen hat den Kampf gegen die Leukämie verloren. Seine Familie hat ein Video veröffentlicht und die traurige Nachricht verkündet. Sein Tod bewegt besonders viele Fußball-Fans in Stuttgart und Heidenheim.











Weit mehr als 5000 Menschen haben zuletzt bei Instagram mitgefiebert, gebangt und täglich Mut-Botschaften geschickt, am Sonntag haben sie vom Tod des an einer akuten lymphatischen Leukämie erkrankten Plieningers Sebastian erfahren. Die Familie des 20-Jährigen selbst hat ein Video in dem sozialen Netzwerk geteilt und tief betroffen verkündet, dass Sebastians Herz am Sonntag um 15.30 Uhr aufgehört hat zu schlagen.

Mit der bewegenden Videobotschaft haben die Eltern und die jüngere Schwester zu Ende geführt, was der junge Patient von fast genau einem Jahr begonnen hatte. Ab da hatte der glühende Fan des VfB Stuttgart in regelmäßigen Abständen kurze Videos veröffentlicht, in denen er seine Follower über seinen Kampf gegen den Krebs auf den Laufenden gehalten und viele Menschen mit seiner guten Laune und seinem Kampfgeist berührt hatte.

Im vergangenen Herbst war bekannt geworden, dass Sebastian eine Stammzellenspende benötigt, um zu genesen. Im Oktober hatte es daher große Typisierungsaktionen im Großraum Stuttgart gegeben. Bei drei Terminen in Echterdingen und Plattenhardt ließen sich in Summe 228 Personen als potenzielle Stammzellenspender registrieren, über die DKMS-Homepage waren es noch mal Hunderte. Und tatsächlich, ein passender Spender wurde gefunden.

Transplantation hilft nicht mehr

Im Januar bekam Sebastian in Tübingen die Zellen seines genetischen Zwillings transplantiert. Dennoch verschlechterte sich sein gesundheitlicher Zustand zusehends. Als Sebastian selbst keine Videos mehr aufnehmen konnte, übernahm seine Familie die Kommunikation und veröffentlichte täglich schriftliche Updates.

Der 1. FC Heidenheim, Sebastians zweite Herzensmannschaft, hat das jüngste Video der Familie mit den Worten „Ruhe in Frieden, Seba“ bei Instagram geteilt. Bei dem Club hatte der junge Sportler ein Duales Sportmanagement-Studium gemacht, bis er krank wurde. Ausgerechnet an diesem Sonntag werden seine beiden Mannschaften, der VfB und der FCH, aufeinandertreffen.