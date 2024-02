Schwieberdingen: Kind wirft Stein von Brücke auf B10

1 Das Kind warf den Gegenstand von der Brücke und rannte dann weg. (Symbolfoto) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Lichtgut/Max Kovalenko

Am Donnerstag wirft ein zehnjähriges Kind im Kreis Ludwigsburg einen Stein von der Brücke auf ein fahrendes Auto auf der B10.











Am Donnerstag soll ein noch unbekanntes Kind in Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg einen Gegenstand von der Brücke an der B10 auf ein fahrendes Auto geworfen haben. Wie die Polizei mitteilte, war ein 66-Jähriger mit seinem Skoda auf der Ludwigsburger Straße unterwegs und wollte im Industriegebiet Schwieberdingen auf die Bundesstraße 10 in Richtung Vaihingen an der Enz auffahren.

Der 66-Jährige sah ein etwa zehnjähriges Kind mit cremefarbener Jacke am Brückengeländer der Fußgängerbrücke, das mutmaßlich einen Stein von der Brücke auf den Skoda warf und weg rannte. An dem Skoda entstand ein Sachschaden auf der Motorhaube, die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 700 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich beim Polizeirevier Ditzingen unter 07156/43520 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de melden.