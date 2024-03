Schwerer Unfall in Stuttgart-Rot: Kind von Stadtbahn überrollt – Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Stuttgart-Rot

6 Ein Stadtbahnunfall im Stadtteil Rot hatte einen dramatischen Rettungseinsatz zur Folge. Foto: 7aktuell.de/Frank Herlinger

Die Feuerwehr spricht von einem dramatischen Einsatz: Ein Mädchen ist am Dienstag im Stadtteil Rot von einer Stadtbahn erfasst worden.











Link kopiert

Ein dramatischer Unfall vor den Augen zahlreicher Schulkinder: Ein zehn Jahre altes Mädchen ist am Dienstagmittag im Stadtteil Rot von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gingen um 13.15 Uhr zahlreiche Notrufe ein – anfänglich war gar von zwei betroffenen Kindern die Rede. Zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten an den Unfallort.

„Die Meldung von einem zweiten Kind hat sich dann aber nicht bestätigt“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Gleichwohl habe es sich aber auch so um einen dramatischen Einsatz gehandelt. Denn das zehnjährige Mädchen musste unter dem Stadtbahnzug hervorgeholt werden. „Wir konnten es rasch befreien, und der Rettungsdienst konnte es zur medizinischen Versorgung in eine Kinderklinik bringen“, so Anand. Die Zehnjährige hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Nach zweitem Kind wird gesucht – zum Glück Fehlalarm

Der Unfall ereignete sich im Bereich der Stadtbahn-Haltestelle Fürfelder Straße. Der genaue Ablauf war zunächst noch unklar. Das Kind geriet unter eine Stadtbahn der Linie U 7 und wurde überrollt. Die gelbe Bahn war in Fahrtrichtung Zuffenhausen Kelterplatz unterwegs und auf dem Weg in die Haltestelle Fürfelder Straße. Der Gleisüberweg ist für die Fußgänger zwar mit einem Geländer abgesichert, aber aus Platzgründen nicht z-förmig angelegt. Mehrere Zeugen alarmierten sofort Polizei und Rettungsdienst, meldeten dabei auch ein zweites verunglücktes Kind. Glücklicherweise bestätigte sich das nicht – nachdem nicht nur die Stadtbahn, sondern auch das nähere Umfeld intensiv abgesucht worden war.

Während der Bergungsarbeiten war der Stadtbahnverkehr auf der Linie blockiert. Die Fahrgäste waren mit dem Schrecken davongekommen. Drei Personen, darunter eine Rollstuhlfahrerin, mussten allerdings über eine Spezialtreppe aus der Stadtbahn gebracht werden. Der Einsatz war gegen 14.45 Uhr beendet – aber nicht für alle. Die Verkehrspolizei ermittelt nun den Unfallhergang. Und Kriseninterventionsteam und Notfallseelsorge mussten sich um Kinder und Erwachsene kümmern, die angesichts der schrecklichen Bilder psychologisch betreut werden mussten.