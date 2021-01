9 Die Feuerwehr musste die Unfallverursacherin mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Foto: 7aktuell.de/Moritz Bassermann

Aus ungeklärten Gründen ist eine Autofahrerin in Nürtingen (Kreis Esslingen) in den Gegenverkehr geraten. Sie krachte mit einem Transporter zusammen, die Feuerwehr musste sie aus ihrem Fahrzeug befreien.

Nürtingen - Am Mittwochmorgen kam es in der Hochwiesenstraße in Nürtingen zu einem Unfall mit insgesamt drei beteiligten Autos, zwei davon krachten frontal zusammen. Wie die Polizei mitteilte, war eine Frau mit ihrem Nissan gegen 10.25 Uhr aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Sie streifte zunächst einen VW und prallte schließlich frontal in einen Ford Transit.

Straße komplett gesperrt

Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr befreite sie mit schwerem Gerät. Der Rettungsdienst brachte sie, die Fahrerin des VW und den Fahrer des Ford mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Hochwiesenstraße wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Die Feuerwehr musste zudem die Straße abstreuen, weil Flüssigkeiten aus den Fahrzeugen ausgetreten sind, wie die Polizei angab.