6 Durch den heftigen Aufprall zogen sich beide Fahrer schwere Verletzungen zu. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Im Kreis Esslingen prallen zwei Autos frontal aufeinander – die zwei Fahrer erleiden schwere Verletzungen. Der Auslöser: Ein 65-Jähriger, der mit seinem Wagen auf die Gegenspur kommt.















Bei einer Frontalkollision zweier Autos in Lenningen (Kreis Esslingen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 65-Jähriger war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Golf in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geraten. Dort kam ihm in der Ortsdurchfahrt in Unterlenningen gegen 19 Uhr ein 19-Jähriger in einem VW Up entgegen.

Die beiden Fahrzeuge stießen bei der Kollision auf der Kirchheimer Straße frontal aufeinander. In der Folge schleuderte der VW Up noch gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Saab.

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Durch den heftigen Aufprall zogen sich beide Fahrer schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den 65-Jährigen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen in eine Klinik.

Die Feuerwehr war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Zur Bergung der Autos war die Kirchheimer Straße in beide Fahrtrichtung für etwa zwei Stunden gesperrt.