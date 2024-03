Schwerer Unfall in Leinfelden-Echterdingen: Motorradfahrer schwer verletzt

1 Beim Unfall in Leinfelden-Echterdingen kamen Spezialisten der Feuerwehr, um Betriebsstoffe abzubinden. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Mit schweren Verletzungen ist ein Motorradfahrer am Freitag nach einem Unfall in Leinfelden-Echterdingen in eine Klinik eingeliefert worden. Die Ursache des Unfalls war wohl die Unachtsamkeit eines Autofahrers.











Bei einem Unfall in Echterdingen ist am Freitag gegen 22 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. An der Einmündung der Esslinger Straße in die Karlstraße kam es deshalb zu einem größeren Einsatz von Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr. Ein Teilabschnitt der Esslinger Straße war zum Teil komplett gesperrt. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen am Unfallort.

Ein 35-jähriger Autofahrer übersah beim Einbiegen von der Esslinger Straße nach links in die Karlsruher Straße den 51-jährigen Mann auf dem Motorrad, der ihm aus dieser Straße entgegen kam. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, berichtet das Polizeipräsidium Reutlingen. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall abgeworfen und blieb erst nach einigen Metern liegen. Weil Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gelaufen sind, waren die Spezialisten der Feuerwehr gefordert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und sind mit Abschleppunternehmen geborgen worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 30 000 Euro.