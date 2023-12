Schwerer Unfall auf B 313: Auto überschlägt sich bei Nürtingen mehrfach

1 Der Unfall passierte in der Nacht zum Mittwoch bei Großbettlingen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Bei einem Unfall auf der B 313 in der Nacht zum Mittwoch entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Der Fahrer des verunglückten Autos war augenscheinlich unverletzt geblieben. Die Bergung des Autos gestaltete sich jedoch kompliziert.











Weil er laut der Polizei zu schnell in Richtung Nürtingen (Kreis Esslingen) gefahren war, ist ein 28 Jahre alter Mann am Dienstag kurz vor Mitternacht mit seinem Opel Corsa, auf Höhe der Abzweigung nach Großbettlingen, nach links von der B 313 abgekommen. Auf der Wiese überschlug sich der Wagen dann mehrfach, ehe er rund 15 Meter neben der Straße auf einer Pferdekoppel liegen blieb. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen und konnte sein Auto selbstständig verlassen. Vorsorglich wurde er dennoch ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Ob weitere Schäden entstanden sind, wird derzeit noch ermittelt. Die Bergung des verunglückten Opel durch ein Abschleppunternehmen wurde in der Nacht abgebrochen und erfolgte mittels eines Krans im Laufe des Mittwochs.