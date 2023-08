1 Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik gebracht. Foto: 7aktuell.de/ 7aktuell/7aktuell.de | 7aktuell

Der 61-jährige Mitarbeiter einer Abrissfirma ist bei Arbeiten an einer Scheune in Neidlingen abgestürzt und schwer verletzt worden.

Wie Michael Schaal, Pressesprecher des auch für den Landkreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen, mitteilt, war der Mann am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr mit dem Abbruch einer Scheune in Neidlingen beschäftigt gewesen. Nach bisherigen Erkenntnisstand werde davon ausgegangen, dass der 61-Jährige von einer Hebebühne aus auf das Dach der Scheune gelangen wollte. Er sei zu diesem Zeitpunkt wohl alleine gewesen. Bislang würde es keine Augenzeugen geben. Ob er gestolpert oder gestürzt sei, könne daher nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Doch der Mann sei durch das Dach der Scheune gebrochen und sechs Meter in die Tiefe gefallen. Seine Kollegen hätten Geräusche vernommen, so teilt Michael Schaal mit, seien hinzugeeilt und hätten Rettungskräfte verständigt. Nach einer Versorgung durch Ersthelfer seien der Rettungsdienst und der Notarzt eingetroffen. Der Mann habe sich bei dem Sturz schwerste Verletzungen zugezogen. Er sei mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.