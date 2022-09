1 Die Polizei hat eine weitere Suchaktion gestartet. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Scarlett S. wird seit zwei Jahren vermisst. Nach einer Wanderung im Schwarzwald fehlte von ihr jede Spur. Nun könnte mit einer Sonnenbrille das ändern.















Die Polizei hat nach dem Fund einer Sonnenbrille, die einer seit mehr als zwei Jahren im Schwarzwald vermissten Wanderin gehört haben könnte, jetzt eine weitere Suchaktion gestartet. Polizisten und Mitarbeiter der Bergwacht hätten die unmittelbare Umgebung der Fundstelle bereits am Montag durchkämmt; das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Mittwoch. Der Knackpunkt: Das Modell soll mit der Brille identisch sein, die die 26 Jahre alte Scarlett S. aus Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen auf ihrer Wandertour trug.

Die Brille könnte endlich eine heiße Spur sein. Eine Frau habe die Brille auf einer Wanderung auf dem Schluchtensteig-Wanderweg entdeckt. Zuerst hatte der „Südkurier“ berichtet.

Weitere Gegenstände, die mit Scarlett S.’ Verschwinden zu tun haben könnten, seien bei der Suchaktion aber nicht gefunden worden. Den Angaben der Behördensprecherin nach untersucht die Polizei die Brille jetzt auf DNA-Spuren. Man wolle klären, ob die Vermisste sie getragen oder berührt habe. Wann es dazu Ergebnisse geben könnte, ist nach Worten der Sprecherin bislang ungewiss.

Auch „Aktenzeichen XY... Vermisst“ führte auf keine Spur

Scarlett S. wird seit dem 10. September 2020 vermisst. Sie war in einem steilen und unwegsamen Waldgebiet unterwegs gewesen und könnte dort verunglückt sein. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es bisher keine. Auch die Ausstrahlung der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... Vermisst“ zu dem Fall offenbarte keine heiße Spur.

Sollte die Brille Scarlett S. tatsächlich gehört haben, wäre dies laut der Sprecherin der erste in dem Gebiet gefundene Gegenstand, der ihr zugeordnet werden könne. Bislang fehlt jede Spur von ihr.