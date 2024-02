Schwäbisch Hall: Säugling tot: Polizei nimmt den Vater fest

1 Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Der 27-jährige Mann wird verdächtigt sein eigenes Kind lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Säugling starb am Donnerstag im Krankenhaus. Nun hat die Polizei den Vater verhaftet.











Link kopiert

Nachdem ein zehn Monate alter Säuglings in Schwäbisch Hall zu Tode gekommen ist, wurde der Vater des Kindes festgenommen. Der 27 Jahre alte Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Vergangenen Sonntag war der Säugling mit dem Rettungsdienst bewusstlos in eine Klinik eingeliefert worden. Im Krankenhaus stellten die Ärzte lebensgefährliche Verletzungen fest.

Wenige Tage später – am Donnerstag – wurde das Baby für tot erklärt. Daraufhin nahm die Polizei den Vater des Kindes fest. Er stehe im Verdacht, die Verletzungen des Kindes hervorgerufen zu haben. Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall ermittelt in dem Fall.