1 Ein einbetoniertes Geschoss ist bei Bohrarbeiten in Schwäbisch Hall explodiert (Symbolfoto).

Eine einbetonierte Patrone in einer Hauswand explodiert, als ein Mann ein Loch in die Wand bohrt. Der 34-Jährige wird schwer verletzt.















Bei Sanierungsarbeiten in Schwäbisch Hall ist ein Mann mit einem Bohrhammer auf eine Patrone gestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 34-Jährige am Montagabend beim Bohren in einem Wohnhaus auf ein „einbetoniertes Geschoss“ gestoßen, das dadurch explodierte.

Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Wie die Patrone dort hinkam und woher sie kommt, war zunächst unklar.