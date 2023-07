Stau in und Richtung Geislingen A8-Sperrung führt zu „katastrophaler“ Verkehrslage

Google Maps zeigt viele dunkelrote Abschnitte, Ortskundige sprechen „katastrophalen“ Zuständen – wegen der Sperrung der Autobahn 8 in Richtung Stuttgart herrscht am Freitag Verkehrschaos in und um Geislingen.