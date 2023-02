1 Die Polizei nahm die Personalien der Anwesenden auf. Foto: imago images/onw-images/Reporterdienst

In Schwäbisch Gmünd rufen Zeugen die Polizei, weil sie teils vermummte Personen mit Waffen an einem Grillplatz entdeckt haben. Die Beamten rücken mit mehreren Streifenwagen aus.















Dieser Videodreh lief nicht nach Plan. In Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) wollte eine Gruppe von jungen Männern am Sonntagabend gegen 23 Uhr an einem Grillplatz im Bereich der Taubentalstraße einen Musikclip drehen. Das berichtet die Polizei.

Die Männer nutzten dafür verbotene Waffen als Requisiten, darunter Springmesser, ein Würgeholz, eine Schreckschusswaffe sowie Äxte und Macheten. Sie machten dafür vor Ort ein Feuer. Zeugenaussagen zufolge sollen sie zudem teilweise vermummt gewesen sein und Waffen in die Luft gehalten haben. Besagte Beobachter alarmierten daraufhin die Polizei.

Neben den Waffen konnten die Ermittler bei den Männern Vermummungsmaterial, Betäubungsmittel, Smartphones sowie die verwendete Videokamera sicherstellen. Das Bildmaterial werde nun ausgewertet. Nach eigenen Angaben nahm die Polizei die Personalien von 13 Personen auf. Die Beteiligten müssten nun mit Anzeigen rechnen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz.