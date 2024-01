Schwäbisch-alemannische Tradition: Auftakt der Fasnet am Dreikönigstag

1 Die Brotloibla sind eine der Fasnetsfiguren der Wernauer Narren. Foto: Ines Rudel

In den Hochburgen Wernau und Neuhausen scharren die Hästräger genauso mit den Hufen wie auf den Fildern, im Neckartal und auf dem Schurwald.











Hästräger und Guggenmusiker sind vom 6. Januar an auch im Kreis Esslingen los. Am Dreikönigstag beginnt die schwäbisch-alemannische Fasnet. Nicht nur in den Hochburgen Wernau und Neuhausen, auch an anderen Orten auf den Fildern, im Neckartal und auf dem Schurwald ist in nächster Zeit viel geboten. Die Narren fahren in den kommenden Wochen zu Umzügen befreundeter Gruppen. Einige der Aktivitäten rund um das Häsabstauben stellen wir vor.